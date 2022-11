NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach finalen Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50,90 Euro belassen. Analyst Samuel Bland rechnete in einer ersten Einschätzung am Dienstag mit einer negativen Marktreaktion. Der neue Ausblick des Logistikkonzerns impliziere ein sich abschwächendes operatives Ergebnis (Ebit) im Schlussquartal 2022, was sich im neuen Jahr fortsetzen dürfte./bek/ajx