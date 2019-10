NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach einem Kapitalmarkttag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,36 Euro belassen. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die neue Prognose für 2022 etwas Spielraum für die konjunkturelle Entwicklung lasse, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine angesichts des aktuellen Umfelds auch sinnvoll. Enttäuscht zeigte er sich jedoch vom Ausblick für den Mittelzufluss./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.