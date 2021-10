FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. , Die T-Aktie sei ein Qualitätspapier, dass es aktuell zum Schnäppchenpreis gebe, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern sei im Heimatmarkt gut aufgestellt und mache in Europa Fortschritte. Zudem profitiere er von der US-Tochter T-Mobile US./mis/ajx