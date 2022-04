NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 22,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen wegen des abgeschlossenen Verkaufs von Aktivitäten in den Niederlanden sowie Wechselkursveränderungen geringfügig angepasst, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis