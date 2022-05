NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Analyst Andrew Lee erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen die Schätzungen für die US-Mobilfunktochter T-Mobile US leicht, ebenso die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) auf dem deutschen Heimatmarkt. Dem stünden niedrigere Annahmen für die Region Europa gegenüber wegen der Trennung vom Festnetzgeschäft in Rumänien./bek/ag