Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Telekom Buy

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Während der jüngsten Investorenkonferenz "German Corporate Conference" habe der Finanzchef Christian Illek vor allem das branchenweit führende Wachstum des Konzerns hervorgehoben, schreibt Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorgelegten Studie. Die Bedenken der Investoren hinsichtlich des Wettbewerbs sowohl in Deutschland als auch in den USA habe er beruhigt. Da der Free Cashflow ansteige und die Telekom Barmittel von der US-Tochter T-Mobile US erhalte, bleibe die Rückzahlung von Schulden eine wichtige Priorität. So wolle sich die Telekom strategische Flexibilität für Investitionen bewahren./rum/tih

