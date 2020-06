NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Die Vereinbarung mit Softbank in Hinblick auf auf eine Mehrheit an der US-Tochter T-Mobile sei günstig, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Option zum Erwerb des Anteils bedeute keine steigende Verschuldung./mf/jha/