NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Das zweite Quartal des Telekommunikationskonzerns mache einen starken Eindruck, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei ein Beweis der Stärke in schwierigen Zeiten./mf/nas