NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Ausblick auf die kommenden Jahre auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe legte den Fokus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den Free Cashflow, für den die Erwartungen des Telekomkonzerns deutlich über den gegenwärtigen Marktprognosen lägen. Auch der Mittelwert der in Aussicht gestellten Dividendenspanne liege um ein Sechstel über der Konsensschätzung./bek/gl