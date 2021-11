NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Eine Trennung von T-Systems würde Sinn machen, schrieb Analyst Ulrich Rathe am Donnerstag in einer Reaktion auf Pressespekulationen. Eine Trendwende werde schwierig./ag/gl