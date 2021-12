NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe bezeichnete in einer am Montag vorliegenden Studie Pressespekulationen als wenig überraschend, wonach der Konzern sein Funkturmgeschäft bis Ende des ersten Quartals verkaufen könnte. Der Konzern habe solche Aussichten bereits auf dem Kapitalmarkttag befeuert. Der verzögerte Tower-Auftrag von 1&1 sei jedoch ein Hindernis, das erst Anfang 2022 beseitigt werden dürfte./tav/la