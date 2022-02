NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 21,80 auf 21,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bonner dürften ein solides Zahlenwerk zum vierten Quartal vorlegen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf 2022 habe er seine Schätzungen unter anderem um beschleunigte Integrationskosten bei T-Mobile US und einen allmählichen Umsatzrückgang in Deutschland bereinigt./edh/jha/