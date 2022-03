NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Dass der Konzern laut eines Medienberichts den Verkaufsprozess für seine Funktürme eingeleitet habe, entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der kolportierte Verkaufspreis von 18 Milliarden Euro entspreche den Erwartungen./mf/mis