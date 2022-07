NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 21,30 auf 23,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutsche Breitbandmarkt zeige deutliche Anzeichen eines strukturellen Wandels, wobei 90 Prozent des Wachstums inzwischen auf Glasfaser zurückzuführen sei, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gute Nachricht daran sei, dass die Telekom an dieser Entwicklung teilnehme. Mit Blick auf die in Bälde anstehenden Quartalszahlen rechnet Rathe damit, dass die Netto-Neukundenzahl im Breitbandbereich die starke Marktposition der Telekom im Vergleich zu den Wettbewerbern widerspiegeln werde./ck/tih