Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 149,51 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US habe hinsichtlich der Aussichten für den US-Telekomsektor im Jahr 2026 für Zuversicht gesorgt, schrieb Paul Sidney am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung und der Quartalszahlen von T-Mobile US./ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,66 €
|Abst. Kursziel*:
14,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|19:21
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:21
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:21
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG