DAX 24.856 -0,5%
Deutsche Telekom Aktie

30,40 EUR +0,17 EUR +0,56 %
STU
Marktkap. 149,51 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

19:21 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom AG
30,40 EUR 0,17 EUR 0,56%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US habe hinsichtlich der Aussichten für den US-Telekomsektor im Jahr 2026 für Zuversicht gesorgt, schrieb Paul Sidney am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung und der Quartalszahlen von T-Mobile US./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,66 €		 Abst. Kursziel*:
14,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

19:21 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

