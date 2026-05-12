Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

11:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney hob am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals das solide Ergebnis am deutschen Heimatmarkt hervor. Das US-Geschäft herausgerechnet, sei der Ausblick unverändert geblieben. Angehobene Ziele reflektierten jene von T-Mobile US./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:52 / GMT

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