Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 132 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney hob am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals das solide Ergebnis am deutschen Heimatmarkt hervor. Das US-Geschäft herausgerechnet, sei der Ausblick unverändert geblieben. Angehobene Ziele reflektierten jene von T-Mobile US./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,98 €
|Abst. Kursziel*:
25,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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