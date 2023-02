Deutsche Telekom Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor den am 23. Februar anstehenden Jahreszahlen von 27 auf 28 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US sei nun offiziell in die Erntephase der Integration des übernommenen US-Telekomunternehmens Sprint eingetreten, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde sich auch in der T-Aktie bemerkbar machen. Trotz der Rally der T-Aktie enthält das Papier Ghazi zufolge immer noch einen übermäßig hohen Risikoabschlag, dass die US-Mobilfunktochter ihre für 2026 angestrebtes Ziel für den freien Barmittelzufluss nicht erreichen könnte./ck/la

