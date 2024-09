Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

12:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Kapitalmarkttag der US-Tochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. T-Mobile US habe einen besser als erwarteten Ausblick für die Zeit bis 2027 abgegeben, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen an die Aktionäre lägen zwar unter dem Analystenkonsens, doch aus Mangel an Investitionsmöglichkeiten sieht er im Milliardenbereich viel Luft nach oben./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com