NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie der Deutschen Telekom mit Blick auf eine mögliche Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit Konkurrent Sprint auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Einem Medienbericht zufolge gebe es Differenzen zwischen Mutter und Tochter darüber, wie viele wettbewerbsrechtliche Zugeständnisse für die Fusion tragbar seien, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter Umständen sei ein Verzicht auf ein Zusammengehen werthaltiger für die Telekom-Aktionäre als ein Zusammenschluss mit hohen Auflagen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 00:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.