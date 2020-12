NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aktien aus der Telekom-Branche seien in den vergangenen Monaten von Anlegern untergewichtet worden, 2021 dürfte das Interesse an werthaltigen Aktien wie diesen aber wieder steigen, schrieb Analyst David Wright in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum dürfte nach einem Jahr 2020, das gar nicht so schlecht gewesen sei, wieder zurückkehren. Die Deutsche Telekom dürfte vom Wachstumspotenzial von T-Mobile USA profitieren./tih/ck