ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Polo Tang beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Telekom-Branche mit dem geplanten Aufbau eines eigenen Netzes durch 1&1. Die Deutsche Telekom bleibe vor diesem Hintergrund sein "Top Pick". Sie sei Marktführer am attraktiven deutschen Markt und vom 1&1-Vorgehen am wenigsten betroffen./tih/mis