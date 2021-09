HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Veräußerung von T-Mobile Netherlands und dem Beteiligungsausbau an der US-Mobilfunktochter T-Mobile US könnten die Bonner "ihre strategische Weiterentwicklung gleich in zwei wichtigen Punkten vorantreiben", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag