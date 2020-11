NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,60 Euro belassen. Das dritte Quartal des Telekommunikationskonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies gelte besonders für das US-Geschäft./mf/men