NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 23,50 auf 23,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der deutsche Telekom-Riese bleibe seine "Top-Idee" für 2021, schrieb Analyst Akhil Dattani am Donnerstag in einem überarbeiteten Jahresausblick. Anpassungen an seinem Modell habe es wegen aktueller Währungsentwicklungen und einer Auktion von Frequenzen in den USA gegeben./tih/bek