NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die mittelfristigen Ziele der Bonner erfüllten durch die Bank mindestens die Erwartungen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/gl