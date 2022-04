NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Tochter habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele für etliche Kennziffern angehoben, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he