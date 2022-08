NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Telekomanbieter habe auf breiter Basis etwas besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Dienstleistungen für Geschäftskunden hätten sich gut entwickelt. Die Bonner hätten erneut den Ausblick angehoben, mit und auch ohne die Tochter T-Mobile US./bek/jha/