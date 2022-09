NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Es könnte einige Anleger enttäuschen, dass die Bonner den Aktienrückkauf der US-Tochter T-Mobile US nicht zum Anteilsabbau nutzen wolle, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telekom hätte vom erzielten Erlös dann ihrerseits eigene Aktien zurückkaufen können. Dattani geht aber davon aus, dass man den Anteilsabbau in den kommenden Jahren nachholen wird./ag/mis