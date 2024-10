JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" belassen. Nach mehr als einem Jahrzehnt mit unterdurchschnittlicher Performance lägen die europäischen Telekom-Werte im laufenden Jahr mit plus 23 Prozent auf dem zweiten Platz in der Sektorübersicht, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er sei sich aber bewusst, dass bestimmte Risiken bestehen blieben, insbesondere nach der jüngsten Erhöhung der Werbeintensität und dem schwachen Start in die laufende Quartalsberichtssaison. Die T-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/mis

