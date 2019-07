HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 13,20 auf 12,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Kursgewinne der Tochter T-Mobile US als Hauptantrieb der überdurchschnittlichen Entwicklung der Papiere der Bonner erschienen überzogen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn immerhin zeichne sich entweder ein Deal mit deutlichen Zugeständnissen an die Wettbewerbshüter oder aber eine Absage ab./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2019 / 20:17 / GMT

