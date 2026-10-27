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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Deutsche Wohnen SE Buy

13:11 Uhr
Deutsche Wohnen SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Wohnen SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 23 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Wohnen

Zusammenfassung: Deutsche Wohnen Buy

Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,22 €		 Abst. Kursziel*:
18,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Wohnen SE

13:11 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
17.12.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
25.11.24 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
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