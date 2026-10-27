Deutsche Wohnen Aktie
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Marktkap. 6 Mrd. EURKGV 7,17 Div. Rendite 0,19%
WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Symbol DWHHF
AI Analyse
Deutsche Wohnen SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 23 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Wohnen
Zusammenfassung: Deutsche Wohnen Buy
|Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,22 €
|Abst. Kursziel*:
18,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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