NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der positive Ausblick auf die Bewertung des Immobilienbestands treibe den Nettovermögenswert des Immobilienkonzerns deutlich über die Konsensschätzung, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih