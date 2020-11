NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Immobilienunternehmen hätten sich in der Corona-Krise bislang als sehr robust erwiesen und einen Wertanstieg verzeichnet, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie nach den jüngsten Zwischenberichten./ag/edh