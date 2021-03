NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Abgesehen davon, dass aktuell zunehmend zyklische Branchen gespielt werden, setzen auch steigende Zinsen, ESG-Risiken und die jüngsten politischen Entwicklungen der deutschen Immoblienbranche zu, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass in den jüngsten Landtagswahlen die Grünen deutlich zugelegt und die Konservativen verloren hatten. Aktuelle Kursschwächen von Immobilienwerten - da die Grünen mit Blick auf Vermieter und in Sachen ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) schärfer durchgreifen - sieht Rothäusler als Kaufgelegenheiten./ck/mis