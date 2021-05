NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen angesichts der geplanten Fusion mit Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Durch diesen Deal erhofften sich beide Seiten nachlassenden politischen Gegenwind in Berlin, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe aber in Frage, ob dies vor der Bundestagswahl ausreicht. Grundsätzlich sieht der Analyst einer hohe Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg der Übernahmebemühungen./tih/mis