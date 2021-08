HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im ersten Halbjahr die Profitabilität hochgehalten, schrieb Analyst Kai Klose in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Margen belegten einmal mehr, dass das Unternehmen in puncto Effizienz in der Branche ganz vorn liege./bek/gl