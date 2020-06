FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach dem Dax-Aufstieg auf "Halten" mit einem fairen Wert je Aktie von 38 Euro belassen. Das Thema Mietpreisbremse in Berlin und die damit verbundenen Regulierungsrisiken stellten derzeit das wesentliche Thema für die Aktie dar, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek