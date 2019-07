NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 49 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Immobiliengesellschaft mit Blick auf den unsicheren Ausblick im Zusammenhang mit dem geplanten Mietendeckel in Berlin. Er geht nun in seinem Basismodell unter anderem von keinerlei Mietsteigerungen und deutlich weniger Kapitalzufluss aus. Allerdings könnte dieses Szenario zu konservativ sein, räumte Green ein, unter anderem weil die Gesellschaft mehr als ein Fünftel ihres Wohnungsportfolios außerhalb der Hauptstadt betreibe./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 23:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.