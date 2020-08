NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Blick richte sich nun auf die regulatorischen Vorgaben für die Immobiliengesellschaften, die den Cashflow im laufenden Jahr belasten dürften./bek/la