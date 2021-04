HOCHTIEF-CEO gibt seinen Chefposten beim Mutterkonzern ACS auf. Nordex erhält Auftrag über 50 MW aus Spanien. USA: Produktionsproblem bei Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson. Sanofi will Grippeimpfstoff Fluzone auch in Kanada produzieren. Erholung in Chinas Industrie verliert weiter an Fahrt. OPEC+ berät über weitere Förderstrategie beim Öl. Stimmung in Japans Industrie hellt sich deutlich auf.