HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Der Motorenbauer sei trotz Gegenwinds in China stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Quartalszahlen./ag/ajx