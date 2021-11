HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutz nach einer Anteilsaufstockung des aktivistischen Investors Ardan Livvey auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Ungeachtet der Kritik des Investors am Motorenbauer reflektiere die Erhöhung des Anteils wohl doch dessen Zuversicht in mögliche Wertsteigerungen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Details zum Ausblick auf 2022 sowie zur geplanten Margensteigerung sollten helfen./ajx/tih