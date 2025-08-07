DAX 24.131 -0,3%ESt50 5.333 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,5%Dow 44.241 +0,6%Nas 21.399 +0,7%Bitcoin 100.297 -0,3%Euro 1,1659 -0,1%Öl 67,03 +0,9%Gold 3.394 -0,1%
DEUTZ Aktie

DEUTZ Aktien-Sparplan
9,27 EUR +0,96 EUR +11,49 %
STU
Marktkap. 1,05 Mrd. EUR

KGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500

ISIN DE0006305006

Symbol DEUZF

11:16 Uhr
DEUTZ AG
9,27 EUR 0,96 EUR 11,49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Motorenherstellers habe von Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien positive Impulse aus dem rüstungsbezogenen Geschäft absehbar. Deutz bleibe ein äußerst aussichtsreicher Wert./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,51 €		 Abst. Kursziel*:
32,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

11:16 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
24.07.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.25 DEUTZ Buy Warburg Research
03.06.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

