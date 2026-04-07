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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transformation beim Motorenhersteller gehe weiter, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Das Geschäft sei inzwischen robuster als früher./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,73 €		 Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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