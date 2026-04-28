Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DEUTZ Buy

08:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Roadshow auf skandinavischem Boden habe das Vertrauen in den Wandel beim Motorenbauer gestärkt, schrieb Lasse Stueben am Mittwochnachmittag. Dieser Wandel sei geprägt von Kostensenkungen im Kerngeschäft und verstärkter Präsenz in Produktbereichen wie etwa Stromaggregaten und dem Verteidigungssektor. Die Aktien blieben attraktiv bewertet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:26 / GMT

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