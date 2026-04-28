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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DEUTZ Buy

08:56 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Roadshow auf skandinavischem Boden habe das Vertrauen in den Wandel beim Motorenbauer gestärkt, schrieb Lasse Stueben am Mittwochnachmittag. Dieser Wandel sei geprägt von Kostensenkungen im Kerngeschäft und verstärkter Präsenz in Produktbereichen wie etwa Stromaggregaten und dem Verteidigungssektor. Die Aktien blieben attraktiv bewertet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,34 €		 Abst. Kursziel*:
23,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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