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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DEUTZ Buy

09:41 Uhr
DEUTZ Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen des Motorenbauers habe die deutlich höhere Profitabilität positiv herausgeragt, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,55 €		 Abst. Kursziel*:
23,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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