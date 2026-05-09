DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen des Motorenbauers habe die deutlich höhere Profitabilität positiv herausgeragt, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,55 €
|Abst. Kursziel*:
23,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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