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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DEUTZ Buy

10:41 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutz nach durchwachsenen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durch den vorzeitigen Abschluss der Übernahme der Rüstungsfirma FFG in den Schatten gestellt worden, schrieb Lasse Stueben am Freitag. Diese sei ein wichtiger Schritt im Verwandlungsprozess des Motorenbauers./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,39 €		 Abst. Kursziel*:
75,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,88%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

11:36 DEUTZ Buy Warburg Research
10:41 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
30.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
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