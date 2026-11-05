DEUTZ Aktie
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Marktkap. 1,62 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
AI Analyse
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutz nach durchwachsenen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durch den vorzeitigen Abschluss der Übernahme der Rüstungsfirma FFG in den Schatten gestellt worden, schrieb Lasse Stueben am Freitag. Diese sei ein wichtiger Schritt im Verwandlungsprozess des Motorenbauers./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
16,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,39 €
|Abst. Kursziel*:
75,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,88%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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