HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz vor Zahlen von 3,40 auf 3,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie sehe für den Motorenbauer einen wahrscheinlich schwachen Start in das Jahr, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Friedrichs ist zudem der Ansicht, dass die Geschäftsführung die Nachfrage am Endverbraucher-Markt so gut wie nicht abschätzen könne./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.