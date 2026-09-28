DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 63,28 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Auswertung der jüngsten Trends in der Transportbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im September um vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit wieder unter dem Stand vom Januar gelegen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Auswertung. Derweil konstatierte der Experte einen weiterhin starken Anstieg der Treibstoffpreise. Dies stelle ein Risiko für die Gesamtwirtschaft dar, obwohl die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion im September für Europa und die USA im Allgemeinen nach oben korrigiert worden seien./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,56 €
|Abst. Kursziel*:
2,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
56,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,58%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|18:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|18:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|18:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.