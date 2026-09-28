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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,96 EUR +0,08 EUR +0,14 %
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Marktkap. 63,28 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

18:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,96 EUR 0,08 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Auswertung der jüngsten Trends in der Transportbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im September um vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit wieder unter dem Stand vom Januar gelegen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Auswertung. Derweil konstatierte der Experte einen weiterhin starken Anstieg der Treibstoffpreise. Dies stelle ein Risiko für die Gesamtwirtschaft dar, obwohl die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion im September für Europa und die USA im Allgemeinen nach oben korrigiert worden seien./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,56 €		 Abst. Kursziel*:
2,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,58%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: DHL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: DHL AG: Jörg von Dosky, Sale of 398 shares for the settlement of tax and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan).
EQS Group EQS-DD: DHL AG: Hendrik Venter, Sale of 2.227 shares for the settlement of tax and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan).
EQS Group EQS-PVR: DHL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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