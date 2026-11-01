DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
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Marktkap. 64,43 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, finalen Quartalszahlen des Logistikkonzerns entsprächen operativ den Vorabzahlen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Expressgeschäft bleibe der zentrale Ergebnistreiber./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
58,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
58,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|17:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
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