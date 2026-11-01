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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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AI Analyse

DZ BANK

DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

17:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
58,68 EUR 1,12 EUR 1,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, finalen Quartalszahlen des Logistikkonzerns entsprächen operativ den Vorabzahlen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Expressgeschäft bleibe der zentrale Ergebnistreiber./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
58,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
58,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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